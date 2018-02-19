Otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 kardeşten 1'i öldü

KONYA önünde seyreden TIR'a çarpıp altına giren otomobilin sürücü Oğuzhan Yiğit yaralandı, kardeşi Yusuf Yiğit (22) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 20.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Sarayönü ilçesinden Konya kent merkezine giden Osman Yiğit yönetimindeki 42 CRY 84 plakalı otomobil, önündeki Hulusi Tok'un kullandığı 20 YN 949 plakalı TIR'a, arkadan çarptı. Otomobilin bir bölümü çarpmanın şiddetiyle TIR'ın dorsesinin altında kaldı. Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Osman Yiğit yaralanırken, kardeşi Yusuf Yiğit yaşamını yitirdi. Yaralı Osman Yiğit, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yiğit'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yusuf Yiğit'in sıkışan cesedi de yine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücü Hulusi Tok ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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