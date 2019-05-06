Otomobil TIR'a çarptı, hız ibresi 200'de kaldı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin hız ibresi 200 kilometrede takılı kalırken, sürücü yaralandı. Kaza anı başka bir araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde, TEM yolu Körfez geçişinde bulunan Tütünçiflik Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Aydoğan (30) yönetimindeki 03 L 2990 plakalı otomobil, önündeki Rıfat İlkiz yönetimindeki 06 GK 568 çekici plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sürücü Aydoğan sıkışırken, diğer sürücüler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Ahmet Aydoğan'a ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Aydoğan tedaviye alındı. Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul yönünde 1 şerit yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

HIZ İBRESİ 200'DE TAKILDI

Kazada hurdaya dönen otomobilin hız ibresinin saatte 200 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Otomobilin içerisinde bulunan boş alkol şişesi ise dikkat çekti. Polis ekipleri, araç üzerinde incelemelerde bulundu.

'ARABA DEVRİLECEK GİBİ OLDU'

Kaza anını anlatan TIR sürücüsü Rıfat İlkiz otomobil çarptığında aracının devrilecek gibi olduğunu belirterek, "Sağ şeritte seyrediyordum. Hızım 70-75 civarıydı. Takograf kağıdı orada, polis arkadaşlara da vereceğim. Araba devrilecek gibi oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. İlk başta lastik patladı sandım ama alakası yoktu. Bir anda frene basmayıp akışına bıraktım. Ne hızla geliyor, nasıl geliyor onu kestiremiyorum" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise başka bir araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, aşırı hızlı olan otomobilin TIR'ı sağdan geçmeye çalıştığı ve bu sırada karşısına refüj çıkması nedeniyle kontrolden çıkarak önündeki TIR'a çarptığı anlar yer alıyor. Görüntünün devamında ise otomobilin içerisindeki yaralı sürücü görülüyor.



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