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Otomobil TIR'a çarptı: 4 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, otomobil önünde giden TIR'a arkadan çarptı. İtfaiye ekibinin, TIR'ın altına giren otomobilden çıkardığı 4 kişi tedavi altına alındı.  Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kuruçeşme...

Otomobil TIR'a çarptı: 4 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, otomobil önünde giden TIR'a arkadan çarptı. İtfaiye ekibinin, TIR'ın altına giren otomobilden çıkardığı 4 kişi tedavi altına alındı. 
Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Olgun C. idaresindeki 34 VON 97 plakalı otomobil, önünde seyreden Bahri Bozdemir idaresindeki 34 FV 9497 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, TIR'ın altına giren otomobilde sıkışanları çıkardı. Yaralanan sürücü Olgun C., Zafer A., Mete K. ve Ufuk E. yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 45 dakika boyunca kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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