Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

Otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), ()- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin kavşakta TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük- Kastamonu yolu Bostanbükü köyü mevkiindeki kavşakta meydana...

Otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), ()- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin kavşakta TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük- Kastamonu yolu Bostanbükü köyü mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Karabük yönüne gelen Mustafa Süel (73) yönetimindeki 78 AAE 198 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Büyükşahin yönetimindeki 06 JTA 81 plakalı TIR'a yandan çarptı. Ön kısmı dorsenin altına giren otomobilde sürücü ve yanındaki Elanur Alparan (8) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328