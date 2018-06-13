Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, () - KONYA'da, otomobilin, önündeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kazada, Ömer Faruk (2) yaşamını yitirirken, ikizi Hacer Duru Şirin ise yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar yolunun 100'üncü kilometresinde meydana geldi. Ahmet Şirin (44) yönetimindeki 34 AAR 262 plakalı otomobil, önündeki Halil Derya'nın (38) kullandığı 31 BA 839 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin bir bölümü, TIR'ın kasasının altında kaldı. Kazada sürücü Ahmet Şirin ile otomobilde bulanan aile fertlerinden ikizler Hacer Duru ile Ömer Faruk (2), Hatice (38), Furkan (10) ve Emirhan Şirin (13) yaralandı. Hüseyin Şirin (80) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü Halil Derya ise kazada yara almadı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minik ikizlerden Ömer Faruk Şirin (2), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI