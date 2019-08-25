banner325

Son Dakika

Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 07.30 sıralarında, Kütahya- Afyonkarahisar yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'a...

GÜVENLİK 25.08.2019, 10:08
Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Kütahya- Afyonkarahisar yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'a giden İlyas Can Özcan (19) yönetimindeki 07 DS 070 plakalı otomobil, Ahmet Çavdar'ın kullandığı 03 FY 722 TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü İlyas Can Özcan ile otomobildeki Ebru Gümüşkanat yaşamını yitirirken, Şahinde Özcan, Sedat Gümüşkanat ve çocuklar Aleyna ile Eylül Gümüşkanat yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İlyas Can Özcan ve Ebru Gümüşkanat'ın cansız bedenleri ise savcı ile polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
İmsak 04:43
Güneş 06:16
Öğle 13:11
İkindi 16:56
Akşam 19:57
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Sivasspor 1 3
4. Malatyaspor 1 3
5. Denizlispor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Ankaragücü 2 2
10. Trabzonspor 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Kayserispor 2 1
13. Kasımpaşa 2 1
14. Gençlerbirliği 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 2 6
2. Adana Demirspor 2 4
3. Keçiörengücü 2 4
4. Ümraniye 1 3
5. Menemen Belediyespor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Balıkesirspor 2 3
10. İstanbulspor 1 1
11. Erzurum BB 2 1
12. Boluspor 2 1
13. Adanaspor 1 0
14. Altay 1 0
15. Altınordu 2 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Tottenham 2 4
7. Brighton 3 4
8. Sheffield United 3 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Bournemouth 3 4
11. Everton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. West Ham 3 4
14. Burnley 2 3
15. Aston Villa 3 3
16. Norwich City 3 3
17. Southampton 3 3
18. Wolverhampton 2 2
19. Newcastle 2 0
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 2 4
3. Real Valladolid 2 4
4. Athletic Bilbao 2 4
5. Osasuna 2 4
6. Mallorca 1 3
7. Atlético Madrid 1 3
8. Deportivo Alaves 1 3
9. Levante 2 3
10. Celta de Vigo 2 3
11. Real Sociedad 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 2 1
15. Getafe 2 1
16. Valencia 2 1
17. Real Betis 1 0
18. Barcelona 1 0
19. Leganés 1 0
20. Espanyol 1 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3