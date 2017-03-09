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 Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 54 yaşındaki Kerim Şen yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Kaza, Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkiinde...

 Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 54 yaşındaki Kerim Şen yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 58 yaşındaki Süleyman Akkoyun'un kullandığı 07 P 3728 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önünde seyreden kum yüklü F.Ü.'nün kullandığı 07 FFN 65 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kerim Şen olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Süleyman Akkoyun, 48 yaşındaki Sevgi Akkoyun, 22 yaşındaki Ramazan Şen, 9 yaşındaki Sinan Şen ve aynı yaştaki Saliha Çelik yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Antalya'daki hastanelere sevk edildi.
Kerim Şen'in

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