Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İzmir- Ankara karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen...
GÜVENLİK 07.11.2019, 10:18
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İzmir- Ankara karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 35 HC 875 plakalı otomobil, Hamza Karakafa yönetimindeki 43 FN 278 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil, bir sosyal tesisin bahçe duvarına çarparak durdu. Kim olduğu henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Otomobildeki yolculardan Emrah Ersöz kaza yerinde öldü, İbrahim Etyemez ise yaralandı. Yaralı Etyemez, ambulansla, Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis kaçan sürücüyü ararken, kazayla ilgili soruşturma da sürüyor.
İzmir- Ankara karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 35 HC 875 plakalı otomobil, Hamza Karakafa yönetimindeki 43 FN 278 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil, bir sosyal tesisin bahçe duvarına çarparak durdu. Kim olduğu henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Otomobildeki yolculardan Emrah Ersöz kaza yerinde öldü, İbrahim Etyemez ise yaralandı. Yaralı Etyemez, ambulansla, Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis kaçan sürücüyü ararken, kazayla ilgili soruşturma da sürüyor.
FOTOĞRAF
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5