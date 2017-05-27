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Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

İbrahim EMÜL/ TOPRAKKALE (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önündeki plastik boru yüklü TIR'ın altına girdi, kazada biri ağır 2...

Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

İbrahim EMÜL/ TOPRAKKALE (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önündeki plastik boru yüklü TIR'ın altına girdi, kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, E-90 Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınında meydana geldi. Adana'dan, Gaziantep'e giden 22 yaşındaki Ali Değirmenci yönetimindeki 27 FB 688 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önünde ilerleyen 63 N 2807 plakalı plastik boru yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Ali Değirmenci ve yanında yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki İbrahim Halil Yaman, kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılıp, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılardan sürücü Ali Değirmenci'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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