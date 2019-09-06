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Otomobil teybine gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

BURSA'da otomobil teybine gizlenen uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Rona' buldu. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.  Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları tespit...

GÜVENLİK 06.09.2019, 15:21
Otomobil teybine gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
BURSA'da otomobil teybine gizlenen uyuşturucuyu, narkotik köpeği 'Rona' buldu. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, uyuşturucuyu İ.A., M.D. ve F.Y.'den temin ettiklerini söyledi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten polis, şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Evlerde arama yapan polis ekipleri, narkotik köpeği 'Rona' sayesinde şüphelilerin otomobil teybinin arkasına yaptıkları düzenekteki uyuşturucuyu buldu.
110 gram metamfetamin, 100 gram bonzai ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 3 bin 625 lira ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda İ.A., M.D. ve F.Y. gözaltına alındı.
6 şüpheli hakkında 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.A. tutuklandı. M.D. ve F.Y.'nin emniyetteki sorgusu ise devam ediyor.

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