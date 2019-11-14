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Otomobil TEM'den çalılık alana uçtu: 2 yaralı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak çalılık alana düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında, TEM otoyolu Sapanca çıkışına yakın noktada meydana geldi. Ankara...
GÜVENLİK 14.11.2019, 11:36
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak çalılık alana düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, TEM otoyolu Sapanca çıkışına yakın noktada meydana geldi. Ankara yönüne giden Barış Özgür yönetimindeki 34 BID 681 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çalılık alana uçtu. Kazada, otomobilde bulunan Direnç Bada ile İbrahim Gündoğdu yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulundu. Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, TEM otoyolu Sapanca çıkışına yakın noktada meydana geldi. Ankara yönüne giden Barış Özgür yönetimindeki 34 BID 681 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çalılık alana uçtu. Kazada, otomobilde bulunan Direnç Bada ile İbrahim Gündoğdu yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulundu. Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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