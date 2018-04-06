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Otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), () - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, cezaevindeki yakınını ziyarete giden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.   Kaza, saat 08.00 sıralarında, Ereğli Kapalı Cezaevi...

Otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), () - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, cezaevindeki yakınını ziyarete giden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.  
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Ereğli Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Cezaevinde kalan yakınını ziyaret için Antalya'dan Ereğli'ye gelen Hender Elkakmış'ın kullandığı 63 HN 420 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada sürücü Elkakmış ile araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI 

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