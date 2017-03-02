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Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE'de, refüjü aşarak taklalar atarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Mahir Binzet yaralandı, yanında bulunan emekli gazeteci Orhan Mutay öldü. Yönetimindeki 17 ZG 711 plakalı otomobillle Çanakkale'den...

Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
ÇANAKKALE'de, refüjü aşarak taklalar atarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Mahir Binzet yaralandı, yanında bulunan emekli gazeteci Orhan Mutay öldü.
Yönetimindeki 17 ZG 711 plakalı otomobillle Çanakkale'den Ezine yönüne giden Mahir Binzet, Yeni Mahalle Mevkii'nde direksiyon kontrolünü yitirdi. Refüjü aşan otomobil, karşı şeride geçip yoldan çıktıktan sonra takla atarak tarlaya düştü. Hurdaya dönen otomobilde, sürücü Mahir Binzet ile yanında bulunan emekli gazeteci Orhan Mutay sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla sağlık, polis ve kaza kırım aracı olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen kaza kırım aracı ile otomobilin tavanı kesilerek içinde sıkışan sürücü Mahir Binzet kurtarıldı. Binzet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçtaki Orhan Mutay'ın ise öldüğü belirlendi. Araçtan şarap ve bira şişelerinin çıkması dikkati çekti. Asıl tedirginlik yaratan ise araçta çocuk kıyafetlerinin bulunması oldu. Kaza sonrası 112 acil servis ekipleri çocuk olma olasılığına karşı çevrede ve araç içinde arama yaptı. Çevrede yapılan kontrolde, başka kimseye rastlanmadı. Polis, kazayla ilgi soruşturma başlattı.

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