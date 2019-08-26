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Otomobil tarım aracına çarptı: 2 yaralı
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde otomobil, yol kenarında duran ve 'patpat' olarak bilinen tarım aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Çelikhan-Adıyaman Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erdem'in...
GÜVENLİK 26.08.2019, 08:53
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde otomobil, yol kenarında duran ve 'patpat' olarak bilinen tarım aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çelikhan-Adıyaman Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erdem'in kullandığı 44 FJ 196 plakalı otomobil, yol kenarında duraklama yapan Abuzer Ünal’a ait patpata arkadan çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Erdem ve Abuzer Ünal, ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abuzer Ünal, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, Çelikhan-Adıyaman Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erdem'in kullandığı 44 FJ 196 plakalı otomobil, yol kenarında duraklama yapan Abuzer Ünal’a ait patpata arkadan çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Erdem ve Abuzer Ünal, ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abuzer Ünal, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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