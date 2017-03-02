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Otomobil tarandı, sürücü öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde otomobiliyle evine giden 28 yaşındaki Mesut Uygur, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay, Hıdırağa Mahallesi...

Otomobil tarandı, sürücü öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde otomobiliyle evine giden 28 yaşındaki Mesut Uygur, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Hıdırağa Mahallesi Çiçek 3'üncü Sokak üzerinde gece meydana geldi. Mesut Uygur, kullandığı 06 E 7025 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından otomobile silahla ateş açıldı. Başına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan Uygur'un kullandığı otomobil bir evin duvarına çarparak durdu. Çevredeki vatandaşlar tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uygur, burada hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve Çorlu Emniyet Müdürü Aykut Efe bir süre inceleme yaptı. Polis, olay yerinden 12 adet boş mermi kovanı buldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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