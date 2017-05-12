Otomobil, tankere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

HATAY'ın Dörtyol İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobilin, yol kenarında park halindeki akaryakıt tankerine çarpması sonucu 45 yaşındaki Sabahattin Açıkbaş ile kardeşi 35 yaşındaki Yunus Açıkbaş öldü, Onur Karaca ise ağır yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Yeşilköy Mahallesi D-817 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sabahattin Açıkbaş'ın kullandığı otomobil 27 NK 085 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki akaryakıt tankerine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tankerin altında sıkışan otomobildeki 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Açıkbaş'ın öldüğü belirlendi. Yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan Yunus Açıkbaş ile 19 yaşındaki Onur Karaca ise ambulanslar ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybeden Yunus Açıkbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden Karaca'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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