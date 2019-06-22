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Otomobil takla attı: Fatih Han öldü, 4 kişi yaralandı

KONYA'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu Fatih Han Kızıldağ (16) öldü, 4 kişi yaralandı. Acı haberi alıp, olay yerine gelen araçtakilerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kaza, saat 11.00 sıralarında...

Otomobil takla attı: Fatih Han öldü, 4 kişi yaralandı
KONYA'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu Fatih Han Kızıldağ (16) öldü, 4 kişi yaralandı. Acı haberi alıp, olay yerine gelen araçtakilerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya-Beyşehir karayolunun 40'ıncı kilometresinde Kızılören Kavşağı'nda meydana geldi. Konya'dan Beyşehir yönüne giden Mustafa Tüfekci (51) yönetimindeki 42 B 3830 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü Tüfekçi ile yanındaki Ayşe Kızıldağ (43), Zeynep Ceylan (72), Hatice Kamaşık (56) ve araçtan fırlayan Fatih Han Kızıldağ yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Fatih Han Kızıldağ'a ilk müdahaleyi bu sırada kaza yerinden geçen sağlık ekibi yaptı.
Gelen sağlık ekipleri tarafından 1 saat boyunca kalp masajı yapılan Fatih Han Kızıldağ, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
YARALI YAKINLARINI SAĞLIK EKİPLERİ TESELLİ ETTİ
Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Yaralı yakınlarını bir sağlık personeli sarılarak teselli etmeye çalıştı. Bu sırada kazazelerden birine ait olan cep telefonuna gelen aramayı kimse cevaplayamadı. Fatih Han Kızıldağ'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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