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Otomobil takla attı, aynı aileden 4 kişi yaralandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Seydişehir- Konya yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Murat Karagöz yönetimindeki...

Otomobil takla attı, aynı aileden 4 kişi yaralandı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Seydişehir- Konya yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Murat Karagöz yönetimindeki 07 GR 838 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada, sürücü Karagöz, çocukları Zeynep ve İbrahim Karagöz ile kız kardeşi Arife Karagöz yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Murat Karagöz, Konya'ya sevk edildi.

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