Flaş HaberEsenyurt'ta dairede patlama
Son Dakika
Otomobil takla attı: 6 yaralı
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar attı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında, D100 yolunun Aşağısarıca köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'un İspir ilçesindeki tatil...
GÜVENLİK 02.09.2019, 12:05
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar attı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, D100 yolunun Aşağısarıca köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'un İspir ilçesindeki tatil sonrası İstanbul'a dönen Rafet Topçu (62) yönetimindeki 34 VH 9294 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, sürücü Rafet Topçu ile araçtaki Binnaz ve Kübra Topçu ile Ensar, Eslem ve Tuğba Taşçı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, D100 yolunun Aşağısarıca köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'un İspir ilçesindeki tatil sonrası İstanbul'a dönen Rafet Topçu (62) yönetimindeki 34 VH 9294 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, sürücü Rafet Topçu ile araçtaki Binnaz ve Kübra Topçu ile Ensar, Eslem ve Tuğba Taşçı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0