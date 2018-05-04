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Otomobil takla attı: 5 yaralı

DENİZLİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında, Üçgen Kavşağı'nda meydana geldi. Deliktaş Mahallesi'nden Üçgen Kavşağı yönüne giden Hüseyin Kara,...

Otomobil takla attı: 5 yaralı
DENİZLİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Üçgen Kavşağı'nda meydana geldi. Deliktaş Mahallesi'nden Üçgen Kavşağı yönüne giden Hüseyin Kara, yönetimindeki 09 EY 361 plakalı otomobilin aşırı hız sonucu direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, savrularak takla attı. Kazayı görenler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen otomobilden Songül Kurt, Erkan Elçin, Melek Çavuşlu ve Galip Kara'yı yaralı olarak çıkarırken, araçta sıkışan sürücü Kara'yı ise 20 dakika süren çalışmayla kurtardı. 1'i ağır 5 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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