Otomobil takla attı: 4 yaralı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te sürücüsünün viraja girerken direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, İzmit Tüysüzler Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. Caner Taçyıldız yönetimindeki 34 UU 3705 plakalı otomobil ile viraja girerken direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, kaldırıma çıkarak takla attı. Kazada otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hafif yaralanan Caner Taçyıldız, Selim Alver, Gülsüm Çelik ve Bayram Güler 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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