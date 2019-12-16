Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı (6)

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AYŞE ELMAS DA KURTARILAMADI Manavgat ilçesinde Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Ayşe Elmas da kurtarılamadı. Telad Elmas’ın eşi olan Ayşe Elmas, tedavisi için götürüldüğü...
GÜVENLİK 16.12.2019, 19:56
AYŞE ELMAS DA KURTARILAMADI
Manavgat ilçesinde Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Ayşe Elmas da kurtarılamadı. Telad Elmas’ın eşi olan Ayşe Elmas, tedavisi için götürüldüğü Antalya’daki hastanede tüm müdahalelere rağmen bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Büşra Elmas’ın ise Manavgat’taki özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
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