banner314

banner325

Son Dakika

Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında, otomobilin şarampolden yuvarlandığı kazada Pınar Gülşen Malkoç (37), Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç (2) hayatlarını kaybetti, Kürşat Malkoç (39) ve Feyza Malkoç (9) ağır yaralandı.

GÜVENLİK 21.09.2019, 11:30 21.09.2019, 11:50
Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında, otomobilin şarampolden yuvarlandığı kazada Pınar Gülşen Malkoç (37), Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç (2) hayatlarını kaybetti, Kürşat Malkoç (39) ve Feyza Malkoç (9) ağır yaralandı.


Kaza, saat 07.00 sıralarında Antalya- Afyonkarahisar Karayolu'nun Sinanpaşa ilçesine bağlı Damlalı Boğazı mevkii yakınlarında meydana geldi. Kürşat Malkoç'un kullandığı 41 AAZ 454 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampolden yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve kurtarma ekipleri sevk edildi.


Kazada, otomobildeki Pınar Gülşen Malçok, Selim Malkoç ve Eda Serra Malkoç olay yerinde yaşamını yitirken, sürücü Kürşat Malkoç ile Feyza Malkoç yaralandı.
Durumu ağır olan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Pınar, Selim ve Eda Serra Malkoç'un cenazeleri ise morga konuldu.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:10
Yatsı 20:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Başakşehir 4 4
16. Kayserispor 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Adana Demirspor 4 6
11. İstanbulspor 5 6
12. Adanaspor 5 5
13. Altınordu 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Bournemouth 6 10
4. Tottenham 5 8
5. M. United 5 8
6. Leicester City 5 8
7. Chelsea 5 8
8. Arsenal 5 8
9. West Ham 5 8
10. Everton 5 7
11. Southampton 6 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Osasuna 5 7
9. Levante 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Real Betis 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0