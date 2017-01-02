Otomobil takla attı: 2 yaralı

BODRUM'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin kadın sürücüsü ile yanındaki arkadaşı yaralandı.Bugün saat 15.00 sıralarında, Göltürkbükü Mahallesi'nden Torba Mahallesi yönüne giden 29 yaşındaki Deniz Şener yönetimindeki 48 TN 289 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yol kenarına yan yatarak durabilen otomobilin sürücüsü Şener ile yanındaki arkadaşı 34 yaşındaki Alp Kıykıoğlu yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 ekibinin olay yerindeki ilk müdahale ardından 2 yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şener ve Kıykıoğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAFLI