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Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, takla atarak, köprü direğine çarptığı kazada ağır yaralanan Aysel Elmas da götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma...
GÜVENLİK 16.12.2019, 09:44
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, takla atarak, köprü direğine çarptığı kazada ağır yaralanan Aysel Elmas da götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere yaşamını yitirdi.
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