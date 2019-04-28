Otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

AKSARAY'da otomobilin yoldaki mıcır nedeniyle kontrolden çıkıp takla attığı kazada, aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.Kaza, saat 12.00 sıralarında Armutlu- İncesu köyü yolunda meydana geldi. Hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte köye giden tekstil işçisi Yasin Baylan (30) yönetimindeki 38 ZK 350 plakalı otomobil, yoldaki mıcır nedeniyle kontrolden çıkıp, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Yasin Baylan, eşi Feride (30), çocukları Fatih Emin (3), Emre Batuhan (5) ve annesi Hacer Baylan (71) yaralandı, babası Bekir Baylan (71) ise yaşamını yitirdi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bekir Baylan'ın cenazesi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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