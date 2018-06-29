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Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Baklan ilçesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine...

Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Baklan ilçesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Mehmet Orhan (48) yönetimindeki 20 SP 289 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Orhan öldü, araçta sıkışan Ufuk Buran (47), Ramazan Güntaş (58) ve Mustafa Şen (38) ise yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Orhan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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