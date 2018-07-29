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Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü Emel Kara (39) öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Kahramanmaraş- Osmaniye karayolunda meydana geldi. Nurdağı'ndan Kahramanmaraş'a giden Emel...

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü Emel Kara (39) öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Kahramanmaraş- Osmaniye karayolunda meydana geldi. Nurdağı'ndan Kahramanmaraş'a giden Emel Kara yönetimindeki 42 ATB 53 plakalı otomobil, Türkoğlu'nun Akçalı Mahallesi'nde kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Kazada, sürücü Emel Kara olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Nursena Karaman (21) ile Berivan Sevra Keleş (18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş Necip fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, Emel Kara'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili jandarma soruşturması sürüyor.

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