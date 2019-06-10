Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Otomobil takla attı: 1'i çocuk 6 yaralı

BURDUR'un Gölhisar ilçesi yakınlarında otomobilin takla attığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolunun 2'nci kilometresindeki Gölhisar'a bağlı Küçükalan köyü yakınlarında...

Otomobil takla attı: 1'i çocuk 6 yaralı
BURDUR'un Gölhisar ilçesi yakınlarında otomobilin takla attığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolunun 2'nci kilometresindeki Gölhisar'a bağlı Küçükalan köyü yakınlarında meydana geldi. Fahrettin Kapusuz'un (37) kullandığı 07 HJ 497 plakalı otomobil, Aksu köprüsü mevkisinde virajı alamayınca kontrolden çıktı. Yolun sağındaki taşlara çarpan otomobil takla attı. Kazada Fahrettin Kapusuz, Hasan Kapusuz (30), Ayşen Kapusuz (27), Hüseyin Kapusuz (27), Kırgız asıllı Meerim Kusonova Kapusuz (26) ve Meryem Sultan Kapusuz (4) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Meryem Sultan Kapusuz'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328