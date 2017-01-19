Otomobil sürücüsü direksiyon başında 2.57 promil alkollü bulundu

KONYA'da bir otomobil sürücüsü direksiyon başında baygın halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün 2.57 promil alkollü olduğu belirlendi.Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Beyman Sultan Sokak'ta meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, 42 ECJ 47 plakalı otomobilde sürücü koltuğunda Aykut K.'yı baygın halde buldu. Polisin tüm çabalarına rağmen herhangi bir tepki vermeyen Aykut K. için sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çabalarıda yetersiz kalınca Aykut K. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykut K.'nın burada yapılan kan testinde 2.57 promil alkolü olduğu belirtildi.