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Otomobil sulama kanalına yuvarlandı: 2 yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre kamyonet tarafından sıkıştırıldığı için otomobilinin direksiyon kontrolünü yitiren kadın avukat Benson Dündar, inşaat halindeki sulama kanalına yuvarlandı. Kazada, sürücü Dündar ile arkadaşı...

Otomobil sulama kanalına yuvarlandı: 2 yaralı
AYDIN'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre kamyonet tarafından sıkıştırıldığı için otomobilinin direksiyon kontrolünü yitiren kadın avukat Benson Dündar, inşaat halindeki sulama kanalına yuvarlandı. Kazada, sürücü Dündar ile arkadaşı Gülce Bakay yaralandı.
Kaza gündüz saatlerinde, Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Benson Dündar yönetimindeki 09 YJ 309 plakalı otomobil, iddiaya göre bir kamyonet tarafından sıkıştırıldı. Bunun üzerine otomobilinin direksiyon kontrolünü yitiren Dündar, inşaat halindeki sulama kanalına yuvarlandı. Çevredekiler durumu sağlık, jandarma ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüsü Benson Dündar ile otomobilde bulunan Gülce Bakay'ı araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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