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Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
KONYA'nın Ahırlı ilçesinde, kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Hasan Kaya öldü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan eşi Arife Kaya ise hastaneye kaldırıldı. Olay, Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan...
GÜVENLİK 20.09.2019, 18:51
KONYA'nın Ahırlı ilçesinde, kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Hasan Kaya öldü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan eşi Arife Kaya ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Kaya yönetimindeki 42 RF 776 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalına uçtu. Sürücünün yanında oturan eşi Arife Kaya, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu. Arife Kaya, eşinin çıkamaması üzerine çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı sudan çıkardı. Ardından sürücü Kaya'nın cansız bedeni araçtan çıkartılıp, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralı işe Arife Kaya da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Kaya yönetimindeki 42 RF 776 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalına uçtu. Sürücünün yanında oturan eşi Arife Kaya, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu. Arife Kaya, eşinin çıkamaması üzerine çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı sudan çıkardı. Ardından sürücü Kaya'nın cansız bedeni araçtan çıkartılıp, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralı işe Arife Kaya da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.
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