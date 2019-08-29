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Otomobil, sulama kanalına devrildi: 5 yaralı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Seydişehir- Konya karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Murat...
GÜVENLİK 29.08.2019, 17:55
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Seydişehir- Konya karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Murat Doğan (45) yönetimindeki 06 K 0777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına devrilerek takla attı. Kazada sürücü Murat Doğan, eşi Zeynep Doğan (44), çocukları Haydar Selim(12), Mustafa Hayri (10) ve Ali Doğan (5) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunun Ali Doğan, helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Seydişehir- Konya karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Murat Doğan (45) yönetimindeki 06 K 0777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına devrilerek takla attı. Kazada sürücü Murat Doğan, eşi Zeynep Doğan (44), çocukları Haydar Selim(12), Mustafa Hayri (10) ve Ali Doğan (5) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunun Ali Doğan, helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi.
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