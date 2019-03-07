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Otomobil seyir halindeyken alev aldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 15.00 sıralarında Denizli- İzmir yolu üzerindeki...

Otomobil seyir halindeyken alev aldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Denizli- İzmir yolu üzerindeki Akçay Mahallesi'nde çıktı. Halil Tüpcil yönetimindeki 20 K 6268 plakalı otomobil, seyir halindeyken  motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobili yol kenarına çeken Tüpcil, motor kısmının alev aldığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, otomobilin ön kısmı tamamen yandı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik söndürme çalışmasının ardından yangın söndürülürken, otomobil kulllanılmaz hale geldi. Metal yığınına dönen otomobilde çıkan yangının nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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