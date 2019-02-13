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Otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü yaralandı, eşi öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mustafa Kalay (65) ağır yaralanırken, araçtaki eşi Fatma Kalay (63) yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde, Ağlı ve Seydiler ilçeleri...

Otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü yaralandı, eşi öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mustafa Kalay (65) ağır yaralanırken, araçtaki eşi Fatma Kalay (63) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Ağlı ve Seydiler ilçeleri arasındaki yolun Şalgam mevkisinde meydana geldi. Mustafa Kalay yönetimindeki 37 EP 425 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan Fatma Kalay, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mustafa Kalay ise ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Mustafa Kalay, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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