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Otomobil şarampole yuvarlandı, anne-baba yaralandı, bebekleri öldü

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, anne-baba hafif yaralandı, 1,5 yaşındaki bebekleri Ata, hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.30 sıralarında Çermik-Ergani yolunda meydana geldi....

Otomobil şarampole yuvarlandı, anne-baba yaralandı, bebekleri öldü
DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, anne-baba hafif yaralandı, 1,5 yaşındaki bebekleri Ata, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Çermik-Ergani yolunda meydana geldi. Eşref Dündar (39) yönetimindeki 44 BD 553 plakalı otomobil, Artuk Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Dündar ve eşi Huriye Dündar (28) ile 1,5 yaşındaki oğulları Ata, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yarılıları yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan minik Ata, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hafif şekilde yaralanan Dündar çiftinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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