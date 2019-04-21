Otomobil, şarampole yuvarlandı: 4'ü çocuk 6 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Döşeme mevkiinde meydana geldi. Yücel Ünlüce (46) yönetimindeki 01 RR 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Yücel Ünlüce ile eşi Vahide Ünlüce (46), çocukları Sıla Ünlüce (14), Selim Ünlüce (7), Sinem Ünlüce (8) ile Senanur Ünlüce (11), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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