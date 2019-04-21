Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü
Hakkari'deki çatışmada, şehit sayısı 4'e çıktı, 6 asker yaralı
Hain saldırı: 4 Asker şehit...
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti

Otomobil, şarampole yuvarlandı: 4'ü çocuk 6 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.  Kaza, saat 18.00 sıralarında Döşeme mevkiinde meydana geldi. Yücel Ünlüce (46) yönetimindeki 01 RR 280 plakalı...

Otomobil, şarampole yuvarlandı: 4'ü çocuk 6 yaralı
ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 18.00 sıralarında Döşeme mevkiinde meydana geldi. Yücel Ünlüce (46) yönetimindeki 01 RR 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Yücel Ünlüce ile eşi Vahide Ünlüce (46), çocukları Sıla Ünlüce (14), Selim Ünlüce (7), Sinem Ünlüce (8) ile Senanur Ünlüce (11), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328