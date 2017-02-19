Otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 7 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 9 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Antalya-İzmir Karayolu İnlice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ortaca istikametine seyir halinde olan İsmail Aydın (40) yönetimindeki 48 RG 920 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü İsmail Aydın, Ayten Aydın, Gülten Aydın, Gülten Acar, İrem Aydın (17) , Arif Aydın (9) ve 3 yaşında Nasif Aydın yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü İsmail ile eşi Ayten Aydın'ın hayati tehlikesi olduğu diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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