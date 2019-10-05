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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu üzerindeki Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Salihli yönüne giden Kadir Yalman (24), 35 ATN 35 plakalı...
GÜVENLİK 05.10.2019, 12:09
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu üzerindeki Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Salihli yönüne giden Kadir Yalman (24), 35 ATN 35 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla yaralı halde çıkan sürücü ile beraberinde bulunan Batuhan Özer (23), ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu üzerindeki Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Salihli yönüne giden Kadir Yalman (24), 35 ATN 35 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla yaralı halde çıkan sürücü ile beraberinde bulunan Batuhan Özer (23), ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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