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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Satılmış AKKAŞ- Tahsin BAYTAR/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde,...

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Satılmış AKKAŞ- Tahsin BAYTAR/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Afyonkarahisar- Isparta yolunun 127'nci kilometresindeki Dinar'a bağlı Yeşilçatkuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Ürkmez'in kullandığı 32 IK 106 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Ürkmez ile araçtaki Ömer Ünal yaşamını yitirdi. Ürkmez ve Ünal'ın cenazeleri, morga götürüldü. Aynı araçtaki Hakan Ceylan, Osman Kayış ve Eyüp Kulan ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Dinar ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. 

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