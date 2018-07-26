Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Malatya karayolu, Gürün ilçesi yakınlarındaki Ziyaret Tepe mevkisinde meydana geldi. Abdullah Yaprak yönetimindeki 34 FVG 76 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol şeridine geçerek devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Nurgül (41) çocukları Yahya (6) ve Beyza Yaprak (13) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nurgül Yaprak hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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