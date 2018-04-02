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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Şanlıurfa-Gaziantep 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Murat Şahin yönetimindeki 06 DU 7454 plakalı otomobil,...

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Şanlıurfa-Gaziantep 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Murat Şahin yönetimindeki 06 DU 7454 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Murat Şahin ile otomobilde bulunan Semra Avcı, Çiçek Avcı, Müslüm İnan ve Mahmut Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede yaptıkları yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Murat Şahin, doktorların çabasına karşın kurtarılamazken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

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