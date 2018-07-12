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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Serinhisar-Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Acıpayam'dan Denizli istikametine...

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Serinhisar-Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Acıpayam'dan Denizli istikametine giden Hasan Hüseyin Tutar (45) yönetimindeki 07 ERR 64 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Hasan Hüseyin Tutar ile otomobilde bulunan Yunus Keseroğlu (40) yaralandı. Çevredekiler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan Tutar ile Keseroğlu'nu bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Keseroğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Tutar'ın ise tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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