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Otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde şarampole uçan otomobilde  bulunan 47 yaşındaki Seher Bayram ile 20 yaşındaki Gamze Bayram öldü.

Otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde şarampole uçan otomobilde  bulunan 47 yaşındaki Seher Bayram ile 20 yaşındaki Gamze Bayram öldü.

Kaza, Akseki'ye bağlı Alacabel Mevkii'nde dün saat 16.00 sıralarında medyana geldi. Seydişehir'den Antalya yönüne giden Ebru Bayram yönetimindeki 07 GVV 85 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyerlere çarparak şarampole uçan otomobil hurdaya döndü.

Kazada sürücü Ebru Bayram ile Kenan Bayram yaralanırken, Seher Bayram ile Gamze Bayram kaza yerinde öldü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Seher ve Gamze Bayram'ın cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

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