Otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Kaza, Kütahya-Gediz karayolunun 29’ncu kilometresinde, Kireççiftliği köyü yol ayrımında meydana geldi. Kütahya’dan Gediz’e giden Erhan Bayruk yönetimindeki 35 KD 8693 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp demir bariyerlere aşarak şarampole uçtu. Kazada, ters dönen araçta sıkışan Bayruk, yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarılan Bayruk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erhan Bayruk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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