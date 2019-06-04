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Otomobil şarampole devrildi; küçük Nehir öldü, 4 yaralı

SİNOP’un Erfelek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Nehir Bozacı (8) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Erfelek ilçe girişinde meydana geldi. Emre Demirci...

Otomobil şarampole devrildi; küçük Nehir öldü, 4 yaralı
SİNOP’un Erfelek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Nehir Bozacı (8) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Erfelek ilçe girişinde meydana geldi. Emre Demirci yönetimindeki 34 HN 3820 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Nehir Bozacı olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Emre ile Gülcan Demirci, Selahattin ve Hatice Bozacı ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Erfelek Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Nehir Bozacı'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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