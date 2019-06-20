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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

BURDUR'da otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Çallıca köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Karamanlı'ya giden Osman Gençaslan'ın kullandığı 06 BD...

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
BURDUR'da otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Çallıca köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Karamanlı'ya giden Osman Gençaslan'ın kullandığı 06 BD 3643 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Osman Gençaslan ile araçta bulunan eşi Zeliha, kızları Pınar ve Duygu Gençaslan yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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