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Otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Muhammed Çorlu yönetimindeki 44...

GÜVENLİK 27.08.2019, 10:32
Otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı
ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.
Muhammed Çorlu yönetimindeki 44 AJ 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed Çorlu ile otomobilde bulunan Şükran, Lütfiye ve Pınar Köse yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şükran Köse'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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