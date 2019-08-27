Son Dakika
Otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı
ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Muhammed Çorlu yönetimindeki 44...
GÜVENLİK 27.08.2019, 10:32
ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.
Muhammed Çorlu yönetimindeki 44 AJ 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed Çorlu ile otomobilde bulunan Şükran, Lütfiye ve Pınar Köse yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şükran Köse'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.
Muhammed Çorlu yönetimindeki 44 AJ 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed Çorlu ile otomobilde bulunan Şükran, Lütfiye ve Pınar Köse yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şükran Köse'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
29°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0