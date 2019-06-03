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Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Aşağı Çöplü köyü yakınlarında...

Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Aşağı Çöplü köyü yakınlarında Mehmet Yalçın idaresindeki 60 KA 458 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Yalçın ile otomobilde bulunan Perihan ve Selda Yalçın yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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