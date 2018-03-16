Otomobil samanlık duvarına çarptı: 6 yaralı

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, aşırı hız nedeniyle meydana geldiği öne sürülen kazada, yol kenarındaki samanlık duvarına çarpan ototomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sorgun’un Çiğdemli beldesi yakınlarında meydana geldi. Kadışehri ilçesinden Sorgun istikametine gitmekte olan Selçuk Eker yönetimindeki 06 DJ 4552 plakalı otomobil, Çiğdemli bldesi yakınlarında iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak yol kenarından bulunan Ali Sungur’a ait samanlığın duvarına çarptı. Kazada sürücü Selçuk Eker ve aynı araçta bulunan Yakup Çabuk, Elvan Bolat, İlknur Eker, Taner Doğan, İkra Naz Eker yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ambulansı tarafından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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